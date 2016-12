Ban håper på produktive Syria-samtaler

På årets siste dag vedtok et enstemmig Sikkerhetsråd en resolusjon fremmet av Russland, som ønsker det russisk-tyrkiske fredsinitiativet for Syria velkommen. Ban er positiv både til resolusjonen og til de to landenes innsats for å redusere volden og redde sivile liv i Syria ved å etablere en våpenhvile, sier generalsekretærens talsmann.

– Ban noterer seg også at resolusjonen tar til orde for at to tidligere resolusjoner implementeres fullt ut. Han ber alle parter følge resolusjonens oppfordring til hurtig, sikker og uhindret adgang for humanitær bistand i hele Syria.

I uttalelsen står det også at Ban håper utviklingen kan føre til produktive samtaler i Kasakhstan og bidra til de syriske forhandlingene FN skal organisere i Genève om en uke.

Støtten til den nyeste resolusjonen blir noe av det siste koreaneren Ban Ki-moon foretar seg som generalsekretær. Etter ti år som leder for verdensorganisasjonen er Bangs andre periode over ved årsskiftet. Søndag overlater han stafettpinnen til António Guterres, tidligere høykommissær for flyktninger og tidligere statsminister i Portugal. (©NTB)