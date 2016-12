Gresk ambassadør drept av brasiliansk politimann

Den greske ambassadøren Kyriakos Amiridis ble tidligere i uken meldt savnet av kona under en familieferie i Rio de Janeiro. Han ble sist sett andre juledag, og fredag ble han funnet død i en utbrent bil.

En politimann og hans fetter, samt ambassadørens kone er pågrepet i saken. Politiet mener at ambassadøren ble drept i boligen til konas familie i byen Noca Igacu nord for Rio de Janeiro. Politietterforsker Evaristo Pontes Maghales sier at den 29 år gamle politimannen har tilstått at han drepte Amiridis, men at påstår at han handlet i selvforsvar.

Ambassadørens kone nekter for at hun hadde noe med drapet å gjøre, men ifølge politiet knytter klare beviser henne til saken. Maghales sier at kona startet planleggingen av drapet etter en krangel tre dager før drapet.

– Alle våre beviser tyder på at hennes motivasjon var å bruke pengene som ambassadøren etterlater seg til å nyte livet sammen med elskeren, sier Maghales.

Det første tegnene på at ambassadøren hadde blitt drept dukket opp torsdag kveld, da det ble funnet blodflekker på en sofa i boligen til konas familie. Politimannen har forklart at han kvelte ambassadøren under en slåsskamp, men politiet mener blodflekkene sår tvil om forklaringen. (©NTB)