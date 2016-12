McDonald's åpner restaurant ved Petersplassen

Den amerikanske hurtigmatkjeden har leid lokaler hos den katolske kirke, få meter fra Petersplassen der troende katolikker samles for å høre pave Frans tale.

Kritikerne mener at det er galt av den katolske kirke å åpne for salg av hamburgere og pommes frites i Vatikanet og at lokalene i stedet burde ha blitt benyttet til andre og langt edlere formål.

Den katolske kirke stiller seg uforstående til kritikken, og McDonald's har ikke villet kommentere saken. (©NTB)