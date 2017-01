5.000 demonstrerte mot Kina-styre i Hongkong

Hongkongs myndigheter har startet en rettsprosess mot fire nyvalgte politikere, som endret ordlyden da de ble tatt i ed, slik at de protesterte mot de kinesiske myndighetene i Beijing.

I november vant myndighetene i Hongkong en lignende sak mot to nyvalgte politikere som ønsker uavhengighet fra Kina, etter at ledelsen i Beijing sa at alle som ikke sier eden sin riktig, ikke får sitte i folkevalgte organer. Denne meldingen fra Beijing får mange i Hongkong til å frykte at Kina vil begrense byens utstrakte selvstendighet.

– Dette viser at «Ett land, to systemer» ikke virker, og at vi burde bruke 20-årsjubileet for overrekkelsen til å vurdere vår politiske situasjon, sa studentlederen Joshua Wong.

Storbritannia ga Hongkong tilbake til Kina i 1997, i en avtale som gir utstrakt selvstendighet og skal sikre rettsstaten i 50 år.

Rettssaken mot de fire politikerne starter i februar, og i mars skal en pro-kinesisk komité velge Hong Kongs neste leder. (©NTB)