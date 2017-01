Al Jazeera: – Gjerningsmann drept i Istanbul

Opplysningene Al Jazeera kom med ved 6.30-tiden søndag morgen er foreløpig ikke bekreftet fra annet hold. Det er heller ikke kommet noen endelig bekreftelse på om det var flere gjerningsmenn.

Minst 35 mennesker ble drept og over 40 såret i angrepet mot en nattklubb i Istanbul nyttårsnatten. Istanbuls guvernør, Vasip Sahin, omtaler angrepet som terrorisme.

Sahin sier en gjerningsmann tok seg inn på nattklubben ved å skyte og drepe en politimann og en sivil som befant seg ved inngangen. Tidligere rapporter har gått ut på at en eller to personer med julenissedrakt kom inn på nattklubben og åpnet ild med automatvåpen.

– Dessverre sendte han på brutalt og nådeløst vis et kuleregn mot uskyldige mennesker som var samlet for å feire det nye året og more seg, sier guvernøren.

Angrepet skjedde litt etter klokken 1 om natten på den populære nattklubben Reina i bydelen Ortaköy på den europeiske siden av Bosporosstredet. (©NTB)