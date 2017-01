Kvinne omkom da hun ble påkjørt av feiebil

Ulykken skjedde da en kvinne i 80-årene, som var dårlig til beins, skulle krysse Nørregate i Horsens, og ble påkjørt av feiebilen. Den kjørte svært sakte, farten er anslått til 2 kilometer i timen.

Feiebilen er stor, oransje og utstyrt med blinkende lys, og kvinnen skal ha gått foroverlent, ifølge vitner på stedet.

– Kvinnen har tilsynelatende gått ut foran feiemaskinen uten at føreren så henne, men han hørte et dunk og trodde at han hadde kjørt på rester av fyrverkeri, sier Kent Midtgaard i Sydøstjyllands politi. (©NTB)