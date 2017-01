Tyrkisk politi jakter på gjerningsmannen bak nyttårsmassakren

Det ble en dyster inngang på det nye året i Tyrkia, der også 2016 var preget av en lang rekke terrorhandlinger. Bare en time og et kvarter etter årsskiftet åpnet den ukjente gjerningsmannen ild på nattklubben Reina, der rundt 700 personer var samlet for å feire. Klubben ligger like ved Bosporosstredet.

Drapsmannen ble filmet idet han avfyrte de første skuddene utenfor nattklubben. En politimann og en sivil kvinne ble skutt og drept ved inngangen, før gjerningsmannen gikk inn og åpnet ild mot gjestene som var samlet til nyttårsfeiring.

Mange av festdeltakerne fikk panikk og kastet seg ut i Bosporosstredet for å komme seg vekk.

Statsminister Binali Yildirim sier gjerningsmannen klarte å komme seg vekk og fortsatt er på frifot. Han avviser samtidig meldingene om at vedkommende var utkledd i julenissedrakt.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan mener den eller de som angrep nattklubben, ønsket å skape kaos i Tyrkia. (©NTB)