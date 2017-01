2016 ble et dystert drapsår i USA

2016 ble det voldeligste året på nesten to tiår i Chicago, og USAs påtroppende president Donald Trump antydet mandag at byens borgermester bør søke føderal hjelp for å stanse volden.

Offisiell statistikk viser at 4.331 personer ble ofre for skyteepisoder i Chicago i fjor, og for 762 endte det med døden.

Selv om situasjonen i Chicago er dramatisk, havner byen likevel et godt stykke ned på lista over byer med flest drap per innbygger i USA.

Den lista toppes av New Orleans med 46,9 drap per 100.000 innbygger, etterfulgt av Detroit med 45, St. Louis med 43,8 og Baltimore med 38,1.

Chicago havner helt nede på 18. plass med 16,4 millioner drap per 100.000 innbygger, viser statistikk fra FBI, gjengitt av The Trace. (©NTB)