Fangeopprør i Brasil har krevd minst 60 liv

Opprøret fant sted i Anisio Jobim-fengselet i byen Manaus og ble utløst av at rivaliserende narkobander begynte å slåss søndag ettermiddag, ifølge sikkerhetskilder.

Opprøret skal ha pågått i 17 timer før sikkerhetsstyrker gjenvant kontrollen over fengselet mandag, melder Globo TV.

Sergio Fontes, sikkerhetssjefen i Amazonas, opplyste mandag at det foreløpig er funnet mellom 50 og 60 lik og betegner det som «den største fengselsmassakren i delstatens historie».

Like etter meldte sjefen for fengselsvesenet i Amazonas, Pedro Florencio, at «60 personer er døde så langt».

Tolv fengselsbetjenter og et ukjent antall fanger skal ha blitt holdt som gisler, men de siste av gislene skal mandag ha blitt sluppet fri. (©NTB)