François Hollande besøker Bagdad

Forsvarsminister Jean-Yves Le Drian er også med på reisen. De to franske toppolitikerne skal også besøke ledende tjenestemenn i det irakiske statsapparatet.

Hollande besøkte også Bagdad i 2014. Ifølge nyhetsbyrået AFP er han den fremste statslederen som har besøkt Irak siden den USA-ledede koalisjonen startet sin innsats i kampen mot jihadistene i IS for to og et halt år siden. (©NTB)

kom til Bagdad mandag. han skal møte franske styrker i landet og ledende irakiske tjenestemenn. Arkivfoto: Thibault Camus / Reuters / NTB scanpix