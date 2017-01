Heltemodig innsats under Nice-angrep hedret

På moped jaget Franck Terrier etter lastebilen som ble brukt til å meie ned folk på promenaden i Nice under nasjonaldagsfeiringen 14. juli. Da han kom opp på høyde med lastebilen, hengte han seg på førerhuset og slo til gjerningsmannen. Det var likevel ikke nok til å hindre Mohamed Lahouaiej Bouhlels videre ferd.

– Jeg var klar til å dø, sa Terrier til lokalavisen Nice Matin den gangen.

Nå blir han hedret med Frankrikes mest kjente orden. 22 borgere står på listen over dem som hedres i forbindelse med årsskiftet. I tillegg til Terrier, mottar tre andre ordenen for sin innsats 14. juli i fjor. De andre er syklisten Alexandre Nigues, som uten hell forsøkte å rive opp døren på lastebilen, og de to politimennene som jaget Bouhlel til fots og til slutt skjøt og drepte ham.

Angrepet i Nice var et mest dødbringende i Europa i 2016. Det antas også å ha vært inspirasjonen bak angrepet mot et julemarked i Berlin der tolv mennesker ble drept. (©NTB)