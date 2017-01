Jakten på Istanbul-gjerningsmannen fortsetter

Den ukjente gjerningsmannen åpnet ild på nattklubben Reina natt til søndag, før han flyktet i kaoset som fulgte. Motivet for angrepet er så langt ikke kjent, men det rettes mistanke mot ekstremistgruppa IS, som allerede er koblet til to terrorangrep i Tyrkia i 2016.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier den typen grupper forsøker å skape kaos.

– De prøver å demoralisere innbyggerne våre og destabilisere landet vårt, sa Erdogan.

Det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKK har tatt avstand fra angrepet, og PKK-leder Murat Karayilan har uttalt at de aldri ville hatt «uskyldige sivile som mål», skriver BBC.

Innenriksminister Suleman Soylu sier gjerningsmannen ankom nattklubben med en pistol skjult under jakka, men idet han forlot stedet hadde han på seg en annen jakke.