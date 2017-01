Turist på selfiejakt bitt av krokodille

Hendelsen skjedde i nasjonalparken Khao Yai, et par timer nord for Bangkok søndag.

– Hun ville ta en selfie med krokodillen som lå og hvilte i nærheten av en liten elv. Krokodillen skvatt til og bet henne i beinet, sier en ansatt i den populære nasjonalparken. Han sier to krokodiller har holdt til i den aktuelle delen av parken i flere år og at det er satt opp skilt med advarsler.

– Men hun ville vel se dem med egne øyne, legger han til.

Bilder i lokale medier viser at parkansatte bærer den 47 år gamle kvinnen bort på en båre. Man kan se en tykk bandasje rundt det ene kneet hennes. På et annet bilde peker en av vaktene på et skilt der det står – på thai og på engelsk – «Farlig. Krokodiller. Svømming forbudt.».

Det er ikke ventet at kvinnen vil få varige mén etter det ublide møtet med den siamesiske krokodillen, som er en truet art. I Thailand er det bare noen få ville krokodiller igjen. I stedet oppsøker mange turister krokodillefarmer for å se dyrene. Mange av farmene har et frynsete rykte og har blitt kritisert av dyrevernsgrupper. (©NTB)