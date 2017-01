Duterte vil styrke samarbeidet med Russland

To russiske marinefartøy anløp tirsdag Manila for å vise russisk velvilje til den filippinske presidentens arbeid for å styrke båndene mellom de to landene.

– En rekke materiell er tatt med i anti-ubåtskipet Admiral Tributs og tankskipet Boris Butomato for å demonstrere for det filippinske forsvaret i løpet av det fem dager lange oppholdet, sier visekommandør for Russlands stillehavsflåte, kontreadmiral Eduard Mikhailov.

– Du kan velge om du vil samarbeide med USA eller Russland, men sånn vi ser det, kan vi hjelpe deg på alle måter, sa Mikhailov retorisk under velkomstseremonien.

Duterte har hatt et komplisert forhold til USA siden han tok over makten i juni i fjor. Selv har han uttalt at han ønsker å knytte sterkere bånd til Kina og Russland og har møtt med landenes ledere for å utarbeide en ny utenrikspolitisk strategi for Filippinene.

Historisk har Filippinene vært avhengige av USA for våpen, marinefartøy og fly. De siste årene har landet imidlertid sett mot andre land for forsvarsmateriell for å modernisere sitt underfinansierte forsvar. (©NTB)