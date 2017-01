Istanbul-mistenkt i avhør i Kirgisistan

Tyrkisk politi gikk mandag ut med bilder og en video av mannen de mistenker for å ha stått bak massakren på 39 mennesker på en nattklubb i Istanbul nyttårsaften, men har ikke navngitt vedkommende.

Den tyrkiske kringkasteren TRT hevder at mannen på bildene er den 28 år gamle kirgiseren Lakhe Matsjrapov.

Kirgisisk etterretning bekrefter at Matsjrapov ble pågrepet etter å ha ankommet Kirgisistan fra Tyrkia mandag.

– Den nasjonale sikkerhetskomiteen (GKNB) undersøker nå muligheten for at en kirgisisk borger var involver i angrepet i Istanbul, sier en talsmann for den kirgisiske etterretningstjenesten, Rakhhat Soulaimov.

Ifølge Soulaimov satt Machrapov tirsdag i avhør. (©NTB)