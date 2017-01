Selfievideo av angivelig nattklubbangriper i Istanbul

Videoen ble vist på tyrkisk fjernsyn tirsdag og viser den angivelige angriperen filme seg selv på Taksim-plassen i Istanbul. Det er ikke kjent om opptaket ble gjort før eller etter massakren i nattklubben Reina.

IS har påtatt seg ansvar for angrepet. Angriperen er fortsatt på frifot og er ikke blitt identifisert. Men flere meldinger går ut på at han kan komme fra et sentralasiatisk land.

Avisen Haber Turk skriver at han antas å tilhøre den muslimske uigur-minoriteten i Kina, og at han kom til byen Konya i Tyrkia sammen med sin kone og to barn. Familien hans er innbrakt av politiet, skriver avisen.

Andre tyrkiske medier spekulerer på at gjerningsmannen kommer enten fra Kirgisistan eller Usbekistan.

Tolv personer er pågrepet i saken til nå, melder BBC. Mandag ettermiddag sendte tyrkisk politi ut et bilde av den antatte angriperen, og visestatsminister Numan Kurtulmus sa at politiet har sikret seg fingeravtrykk. (©NTB) (©NTB)