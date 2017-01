Tidligere Hongkong-leder på tiltalebenken

72 år gamle Tsang er tiltalt for to tilfeller av tjenesteforsømmelse og et tilfelle av å ha mottatt en utilbørlig fordel. Han unnlot å opplyse om en avtale med forretningsmannen Bill Wong Cho-bau, som var hovedaksjonær i en radiostasjon. Etter planen skulle Tsang leie en penthouseleilighet i den kinesiske grensebyen Shenzhen av Wong for en billig penge. Dette skjedde omtrent samtidig med at Wongs selskap «i prinsippet og formelt var innvilget» lisens til å drive digital kringkasting, skriver avisen South China Morning Post.

Tsang, som ledet Hongkong fra 2005 til 2012, oppga heller ikke at en interiørarkitekt han anbefalte som nominert til en pris, hadde designet den samme leiligheten. Oppussingen av leiligheten kan regnes som et insentiv eller en fordel i henhold til Hongkongs korrupsjonsreglement.

Selv nekter Tsang for å ha gjort noe galt.

– I tre og et halvt år har jeg bistått etterforskerne fullt ut. Min samvittighet er ren, og jeg er overbevist om at jeg vil bli renvasket i retten, sa han til South China Morning Post da tiltalen ble kjent. (©NTB)