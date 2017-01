Ett år med grensekontroll over Öresund

Stockholm (NTB-TT-Ritzau): Siden Sverige innførte grensekontroll for ett år siden, har det blitt registrert 160 tilfeller der asylsøkere har forsøkt å krysse brua over Öresund til fots for å søke asyl i Sverige.