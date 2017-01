Syrisk 19-åring tiltalt for IS-medlemskap i Berlin

Påtalemyndigheten mener at 19-åringen, som skal ha kjempet for IS i Syria, hadde sett seg ut mål som Brandenburger Tor, handlestrøket rundt Alexander Platz og området ved den tyske nasjonalforsamlingen, Reichstag. Alle stedene er populære turistmål.

Han er også tiltalt for medlemskap i en utenlandsk terrororganisasjon samt brudd på tyske våpenlover.

Den unge mannen har vært varetektsfengslet siden mars, men det er ikke funnet bevis på at han hadde utarbeidet konkrete planer eller begynt å forberede angrepene.

Påtalemyndigheten mener imidlertid at han informerte sine kontakter i IS om de mulige målene. I tillegg skal han ha tilbudt seg å sende minst én person til Syria som skulle delta i kampene der, i tillegg til at han tilbød seg å være IS' kontaktperson i Tyskland ved eventuelle terrorangrep.

Den tiltalte ankom Tyskland i 2015 i forbindelse med at hundretusener av flyktninger og migranter tok seg fra Tyrkia til Hellas og videre oppover Balkan. (©NTB)