Texas til sak for å få medikamenter til henrettelse

I juli 2015 ble en forsendelse med 1,000 doser tiopental beslaglagt på flyplassen i Houston. Fengselsvesenet i Texas hadde bestilt medikamentet fra en utenlandsk leverandør som ikke er identifisert. Det føderale mat- og legemiddeltilsynet FDA skulle innen rimelig tid avgjøre om importen kunne godkjennes.

Riksadvokaten i Texas, Ken Paxton, synes ikke 17 måneder er «rimelig tid» for et slikt vedtak.

– Det er bare to grunner til at dette kan ta 17 måneder på komme med en konklusjon om Texas' import av tiopental: komplett udugelighet eller bevisst hindring. FDA er pålagt å utføre sine forpliktelser i rimelig tid. Vi kan ikke tillate at FDA sitter uvirksomme og dermed hindrer Texas i utføre sine juridiske plikter på en ansvarsfull måte.

FDA ønsker ikke å kommentere en sak som er på vei inn i rettssystemet, men har tidligere sagt at det ikke finnes noen lovlige bruksområder for tiopental i USA. Texas hevder den planlagte bruken er dekket av et unntak for bruk i «håndhevelse av loven».