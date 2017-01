Tsunamivarsel trukket etter jordskjelv ved Fiji

USAs jordskjelvsenter USGS melder at skjelvet var rundt 15 kilometer dypt, noe som regnes som nokså grunt. Det hadde sitt senter omkring 227 kilometer sørvest for Nadi på vestkysten av Viti Levu, som er den største øya i stillehavsnasjonen.

Radio New Zealand opplyser at folk ble evakuert fra Nadi etter skjelvet. Byen har rundt 42.000 innbyggere og er et knutepunkt for turismen på Fiji. I hovedstaden Suva, et stykke øst for Nadi, ble det registrert en tsunami på 1 centimeter.

Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Stillehavet som ligger inntil 300 kilometer fra skjelvet. Varselet, som bare ble stående i en time, gjaldt ikke Hawaii, som ligger lenger nord i Stillehavet. (©NTB)