– Istanbul-terroristen er trolig uigur

Kaynak ønsket ikke å si noe mer om gjerningsmannens nasjonalitet. Onsdag opplyste tyrkiske myndigheter at de hadde identifisert mannen.

Ifølge visestatsminister Veysi Kaynak tror tyrkiske sikkerhetsstyrker at de vet hvor mannen gjemmer seg, skriver Reuters.

– Områder der han kan ha gjemt seg er identifisert. Sikkerhetsstyrkene våre leter nå i deler av Silivri, sier Kaynak i et intervju med kringkastingsselskapet A Haber. Silivri er et område vest for Istanbul.

Visestatsministeren beskriver gjerningsmannen som spesialtrent og medlem av en terrorcelle.

Kaynak utelukker ikke at gjerningsmannen kan prøve å forlate Tyrkia, men han sier det er sannsynlig at sikkerhetsstyrker finner ham før den tid. (©NTB)