Bin Ladens sønn på USAs terrorliste

Bin Ladens sønn Hamza, som er i midten av 20-årene, har ifølge amerikanske myndigheter blitt en aktivist som driver propaganda for al-Qaida siden faren ble drept av amerikanske spesialstyrker i 2011.

Det amerikanske utenriksdepartementet omtaler Hamza bin Laden som «en spesielt utnevnt global terrorist», noe som innebærer at amerikanske statsborgere forbys å ha kontakt med ham samt at alle hans økonomiske midler fryses.

Ifølge papirer som de amerikanske spesialsoldatene fant under raidet hjemme hos bin Laden på hans skjulested i Pakistan i 2011, så skrev Hamza til sin far og ba om å bli trent opp til å bli hans etterfølger.

Ifølge CIA-analytikere ble brevene skrevet i 2009, på et tidspunkt da far og sønn ikke hadde sett hverandre på over åtte år. Brevene antyder også at Osama bin Laden hadde planer om å gjøre Hamza til sin etterfølger.

Men etter at bin Laden ble tatt av dage, har egypteren Ayman al-Zawahri vært al-Qaidas leder. (©NTB)