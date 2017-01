Brende tok opp Saudi-Arabias krigføring i Jemen

Torsdag besøkte utenriksministeren det oljerike kongedømmet, for samtaler med kong Salman bin Abdulaziz bin Saud, kronprins Mohammad bin Nayef og lederen for National Society for Human Rights, Mufleh Bin Rabiean Al Qahtani.

– Jeg kommer absolutt til å snakke med den saudiarabiske ledelsen om mulig fred i Jemen, FNs initiativ, og det vi har sett i Jemen det siste året av angrep på sivile og brudd på humanitærretten, sier Brende til NRK.

– Flere av disse forholdene har Saudi-Arabia beklaget, men det er helt avgjørende nå at man finner politiske løsninger i Jemen, fortsetter han.

Over 7.000 mennesker er ifølge FN drept i Jemen siden mars 2015, da en koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana et halvt år tidligere.

Saudi-Arabia har fått krass internasjonal kritikk for vilkårlig bombing av sivile i Jemen, noe som i desember fikk USA til å stanse leveransene av visse våpen til landet. (©NTB)