En av Sør-Afrikas eldste vingårder rammet av brann

Brannmannskaper forsøkte natt til torsdag å få kontroll over 106 forskjellige branner i området rundt Table Mountain ved Cape Town, og branner har spist seg nedover fjellsidene i retning av det eksklusive strandområdet Llandudno.

Driftsleder Don Tooth ved vingården Vergelegen sier at rundt 40 prosent av gården er blitt ødelagt. Dette er blant landets eldste vingårder og ble grunnlagt av nederlandske bosettere på 1700-tallet.

Brannene har fått fotfeste som følge av lite nedbør, tørt terreng og kraftig vind gjennom sommeren.

For to år siden tok det nesten to uker før en brann på Table Mountain hadde herjet ferdig. (©NTB)