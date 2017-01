Seks drept på marked i Acapulco

Drapene skjedde onsdag formiddag på en parkeringsplass utenfor et supermarked, der det midlertidige og improviserte markedet ble holdt, sier Jose Luis Mendez, talsmann for de lokale myndighetene. Han sier angriperne steg ut av en bil og begynte å skyte umiddelbart. Tre menn og tre kvinne ble drept.

Angriperne flyktet til et nabolag i nærheten der det har vært en rekke væpnede sammenstøt mellom gjenger. Ingen er pågrepet for drapene.

Acapulco er et populært feriemål, men åstedet for onsdagens angrep ligger et godt stykke unna turistområdene i byen. De siste årene har gjeng- og narkotikakriminalitet gjort byen til en av verdens farligste. (©NTB)