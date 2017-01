Syrisk opposisjon ber FN stanse brudd på våpenhvilen

Nye sammenstøt mellom syriske regjeringsstyrker og opprørere utenfor Damaskus truer våpenhvilen i landet, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Syriske regjeringsstyrker, med støtte fra libanesiske Hizbollah-soldater, kjempet torsdag for å ta kontroll over Wadi Barada-regionen nordvest for Damaskus, melder SOHR.

Området er avgjørende for å sikre vannforsyningen til den syriske hovedstaden.

Til tross for en landsomfattende våpenhvile framforhandlet av Russland og Tyrkia gjennomførte regimestyrker sent onsdag flere luftangrep mot deler av Wadi Barada, ifølge SOHR.

Ifølge regimet tilhører enkelte av opprørerne i Wadi Barada Fateh al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten, som ikke omfattes av våpenhvilen. Opposisjonen avviser at gruppa befinner seg i området. (©NTB)