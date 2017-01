Trump truer Toyota til å droppe fabrikk i Mexico

«Toyota Motor sier de vil bygge ny fabrikk i Baja i Mexico for Corolla-biler til USA. NO WAY! Bygg i USA eller betal høy grenseskatt», skriver Trump på Twitter.

Toyota la i november ned grunnsteinen til den nye fabrikken i Guanajuato i det sentrale Mexico, som angivelig innebærer en investering på 1 milliard dollar.

Ford la denne uka planer om en fabrikk i Mexico på is etter å ha blitt truet av Trump. (©NTB)