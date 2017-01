Cubanske dissidenter: Flere vilkårlige pågripelser

– I 2016 dokumenterte vi til sammen 9.940 vilkårlige arrestasjoner, det høyeste tallet siden 2010, sier Den cubanske komiteen for menneskerettigheter og nasjonal forsoning (CCDHRN) i en rapport torsdag. I forkant av at USAs president Barack Obama besøkte den karibiske øystaten i mars, merket komiteen en kraftig økning av tilfeller der dissidenter ble nekte å forlate hjemmet sitt og demonstrere.

Gruppen oppgir ikke noe tall på hvor mange dissidenter som for tiden sitter fengslet. I juni i fjor var det tallet 82, ifølge komiteen. Det cubanske regimet nekter på sin side for at det finnes politiske fanger.

CCDHRN ledes av aktivisten Elizardo Sanchez og er, i likhet med alle andre opposisjonsgrupper på Cuba, ulovlig, men tolereres av regimet