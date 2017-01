Japan kaller hjem ambassadør i protest

Statuen som har satt japanske sinn i kok er ført opp utenfor landets konsulat i byen Busan. Beslutningen om å hente hjem ambassadøren ble kunngjort på en pressekonferanse, der en talsmann for den japanske regjeringen sier de også vil innføre andre tiltak, inkludert å stanse høynivådiskusjoner om økonomi.

– Den japanske regjeringen synes situasjonen er svært beklagelig, sier Yoshihide Suga.

Titusener koreanske kvinner ble tvunget til å være såkalte «trøstekvinner» for soldater i den japanske hæren før og under den andre verdenskrig. Også kinesiske og filippinske kvinner ble tvunget til prostitusjon på denne måten. Noen anslår at opp mot 400.000 kvinner ble rammet. Flere regjeringsmedlemmer i Japan knyttes til en gruppe som fornekter japanske krigsforbrytelser, og «trøstekvinnene» har vært et betent tema i forholdet mellom Japan og Korea i lang tid. (©NTB)