Politimann drept i bensinopprør i Mexico

Demonstrasjonene er torsdag inne i sitt femte døgn. Siden starten er over 600 personer arrestert og over 300 butikker og bensinstasjoner plyndret. Flere hovedveier er blitt sperret av demonstrantene, som er sinte for at bensinprisene har økt med 20 prosent.

Både demonstrasjonene og plyndringen har ført til flere sammenstøt mellom politi og sivile. I Mexico by ble en politimann drept og en annen alvorlig skadd da de ble påkjørt etter å ha rykket ut til en bensinstasjon som ble plyndret. En fotgjenger ble drept i delstaten Veracruz da han ble påkjørt av en bil som prøvde å flykte fra politiet etter plyndring av en butikk.

Økningen i bensinprisene kommer etter at regjeringen kunngjorde planer om å deregulere energisektoren. President Enrique Peña Nieto forsvarer avgjørelsen og sier det er nødvendig på grunn av økende oljepriser. (©NTB)