Rapport: – Putin beordret hacking for å hjelpe Trump

Den tidligere hemmeligstemplede rapporten ble offentliggjort fredag etter at lederne for etterretningstjenestene hadde hatt et møte for å orientere påtroppende president Donald Trump.

Etterretningsrapporten slår fast at russiske myndigheter forsøkte å undergrave valgkampen til Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton slik at republikaneren Trump skulle vinne valget.

I rapporten advares det også om at Moskva trolig kan komme til å gripe inn i valgkampene til flere av USAs allierte.

Norge, Frankrike og Tyskland er tre av USAs allierte som har valg i 2017. (©NTB)