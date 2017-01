Svakere jobbevekst enn ventet i USA

Arbeidsledigheten i landet steg til 4,7 prosent, svakt opp fra november, da ledigheten var på 4,6 prosent og lavest på nesten ti år, viser tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet.

Analytikerne hadde på forhånd ventet 175.000 nye arbeidsplasser i årets siste måned.

Til tross for at det ble skapt færre nye jobber enn ventet, registreres flere positive tall for desember 2016.

Blant annet økte gjennomsnittlig timelønn med ti cent fra november, i underkant av én norsk krone, til 26 dollar. Sammenlignet med samme tid i 2015 har timelønna økt med 2,9 prosent, noe som er den største økningen på mer enn sju år.

I gjennomsnitt ble det skapt 180.000 nye arbeidsplasser i måneden i løpet av 2016, ned fra 229.000 i 2015. (©NTB)