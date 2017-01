Trump kaller hacking-påstander for «heksejakt»

I et intervju med avisen The New York Times fredag hevder Trump at det er hans politiske motstandere som står bak det han mener er en heksejakt, og at de gjør dette som hevn fordi de er flaue over å ha tapt presidentvalget i fjor.

Trump kom med uttalelsen til avisen få timer før han selv skulle bli orientert av den amerikanske etterretningstjenesten om den angivelige hacking-skandalen.

Ledelsen i etterretningstjenesten holdt i en høring i Senatet torsdag fast på at Russland drev utstrakt hacking-virksomhet av den amerikanske valgkampen og at hensikten var å påvirke valgresultatet. (©NTB)