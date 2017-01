Uklart om flyplasskyting i Florida var terrorangrep

Fem personer ble drept og åtte andre såret da en mann begynte å skyte inne på flyplassen ved 13-tiden fredag lokal tid. De sårede ble fraktet til sykehus, men det er ikke kjent hvor alvorlige skader de har.

Litt senere ble det meldt om mulig ny skyting på flyplassområdet, og politiet satte i gang søk etter en eller flere mulige andre gjerningsmenn. Sikkerhetsselskapet TSA meldte på Twitter om en mulig «aktiv skytter» inne på flyplassen.

– Meldingen viser seg å være grunnløs, opplyste politiet ifølge amerikanske medier etter kort tid.

Det er foreløpig uklart om skytingen var en terrorhandling eller ikke, sier politiet, som bekrefter at den antatte gjerningsmannen er pågrepet. Ifølge sheriff Scott Israel hadde mannen sjekket inn en bag med våpenet i som han plukket opp på bagasjebåndet. Deretter gikk han inn på et toalett og ladet det før han gikk ut igjen og begynte å skyte. Den antatte gjerningsmannen ble ikke såret under pågripelsen, opplyser sheriff Israel.

Ifølge Fox News skal den pågrepne personen være en mann ved navn Esteban Santiago. Navnet ble funnet på militære identifikasjonspapirer, opplyser senator Bill Nelson ifølge kanalen. Det er foreløpig ikke klart om det var gjerningsmannens egne papirer. (©NTB)