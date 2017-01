Følelsesladd farvel fra Michelle Obama

Obama talte i Det hvite hus på et arrangement for skolerådgivere få dager før hun og ektemannen Barack Obama flytter ut og overlater presidentboligen til Donald Trump.

– Å ha vært førstedame er den største æren jeg er vist i mitt liv. Jeg håper jeg har gjort dere stolte, sa en tydelig rørt Michelle Obama.

– Til alle de unge menneskene i rommet og til dere som ser på, vil jeg si at dere skal vite at dette landet til hører dere, alle dere, uansett bakgrunn eller hvilken del av samfunnet dere kommer fra.

I løpet av sine åtte år ved presidentenes side, har Michelle Obama brukt sin posisjon til å rette oppmerksomhet mot en sunn livsstil, utdanning for jenter og støtte til militærfamilier. Men det området hun har påvirket aller mest er som rollemodell for minoriteter, ikke minst da han gikk i rette med påtroppende president Donald Trump for hans utfall mot innvandrere og muslimer i valgkampen.

– Hvis du eller foreldrene dine er innvandrere, vit at du er en del av en stolt amerikansk tradisjon. Med hardt arbeid og en god utdannelse er alt mulig, til og med å bli president. Det er det den amerikanske drømmen handler om, sa førstedamen og understreket at religionsmangfold også er en amerikansk tradisjon. (©NTB)