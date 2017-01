Nytt gigantisfjell dannes i Antarktis

På østsiden av halvøya, som ligger sør for spissen av Sør-Amerika, ligger Larsen isbrem, som er en enorm «hylle» av is, delt i tre deler: A, B og C. I 1995 løsnet Larsen A og en del av Larsen B. Det meste av det som var igjen av Larsen B brakk av i 2002, mens resten løsnet i 2015.

De siste årene har forskere sett med bekymring på at en sprekk på Larsen C har utvidet, en prosess som akselererte kraftig i desember. Da ble sprekken utvidet med 18 kilometer, og hele Larsen C henger nå i et 20 kilometer bredt «feste» av is.

– Det ville forundre meg om den ikke løsner i løpet av de nærmeste månedene, sier professor Adrian Luckman ved universitet i Swansea til BBC. Han sier det ikke er noen beviser som kobler sprekkdannelsen til klimaforandringer, men sier utviklingen passer inn i det overorndede bildet av økende temperaturen.

Det vil i så fall danne et rundt 350 meter tykt isfjell på omtrent 5.000 kvadratkilometer, noe som er litt større enn Akershus fylke eller litt mindre enn Karasjok kommune. Det er uklart hvor lang tid det vil ta før isfjellet bryter opp i mindre deler etter kalvingen. Larsen B ble brutt opp i tusenvis av mindre isfjell som drev til havs.

Larsen isbrem er oppkalt etter den norske hvalfangeren og ishavsskipperen Carl Anton Larsen som utforsket deler av området i 1893 med hvalfangsskuta Jason. (©NTB) (©NTB)