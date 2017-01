Salgsvekst for Audi

– Vi har lagt bak oss et svært begivenhetsrikt og utfordrende år. Tross det har vi solgt flere biler enn noen gang før, sier Audi-sjef Dietmar Voggenreiter til avisen Die Welt.

Audis rykte ser ut til å ha kommet forholdsvis uskadd fra utslippsskandalen som rammet morselskapet i VW-konsernet, selv om Audi innrømmet å ha brukt programvare som manipulerte utslippstallene.

– Merket har vist seg å stå sterkt i de siste månedenes uro, sier Voggenreiter.

I USA er det innført salgsstopp for dieselbiler fra produsenter som brukte jukseprogramvaren. Audi-sjefen tror likevel at det er sannsynlig at Audier med dieselmotor igjen blir tilgjengelige i USA, og han sier kundene der gjerne vil kjøpe slike biler. (©NTB)