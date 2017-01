Attentat mot konsulatansatt i Mexico

Skytteren var forkledd som kvinnelig sykepleier og hadde parykk da han skjøt den konsulatansatte i parkeringshuset til et kjøpesenter fredag kveld. Overvåkingsbilder viser hvordan den fritidskledde mannen fra USAs konsulat betalte for parkeringen, og at attentatmannen følger etter ham.

– De fire videoene viser at det var et målrettet angrep, sier statsadvokat Eduard Almaguer Ramirez. En amerikansk tjenestemann sier det ikke er fastslått hva som er motivet for attentatet.

Amerikaneren jobber med å intervju personer som kommer til konsulatet for å søke visum til USA. Tilstanden hans er stabil etter skuddskaden.

Guadalajara ligger vest i Mexico og har i likhet med en rekke andre byer vært rammet av narkorelatert vold, i Guadalajaras tilfelle først og fremst fra kartellet Jalisco nueva generación. (©NTB)