Coca-Cola saksøkt for å dekke over helserisiko

I søksmålet fra Praxis Project beskyldes Coca-Cola og den amerikanske drikkevareforeningen ABA blant annet for å ha forvansket forskning og for å ha tonet ned sammenhengen mellom USAs fedmeepidemi og et høyt inntak av sukkerholdig drikke, melder Sveriges Television.

Ifølge en rapport New York Times har offentliggjort, har Coca-Cola brukt 120 milliarder dollar på forskning og andre prosjekter i årene 2010 til 2015 med mål om å forvirre forbrukerne om helserisikoer knyttet til brus og annen sukkerholdig drikke. En reklamekampanje skal ha fremstilt kortvarig fysisk aktivitet som bowling eller latter som tilstrekkelig kompensasjon for å drikke den sukkerholdige brusen.

Ifølge søksmålet skal forskere, ernæringseksperter og leger ha blitt betalt for å tone ned risiko knyttet til brusdrikking. I enkelte tilfeller skal de til og med ha fått betalt for å påstå at brus kan være et sunt mellommåltid.

Både Coca-Cola og ABA avviser påstandene i søksmålet. (©NTB)