IS-mistenkt sier at tunisiske journalister er døde

IS hevdet i januar 2015 at gruppen hadde drept bloggeren Sofiene Chourabi og fotografen Nadhir Ktari, men senere samme år uttalte den tunisiske regjeringen at de hadde bevis for at de to fortsatt var i live.

Nå sier en libyer som er blitt pågrepet øst i Libya, at han selv var vitne til at de to ble drept i en skog utenfor den libyske byen Derna, som tidligere var kontrollert av IS.

Han opplyser at de to ble tatt til fange ved en veisperring, og at en «IS-domstol» dømte dem til døden basert på vitnemål fra tunisiske jihadister.

Slektninger av de to journalistene har lenge kjempet for å få vite hva som har skjedd med de to.

Om lag 3.000 tunisiere har sluttet seg til den ytterliggående gruppa i Libya, Syria og Irak, ifølge tunisiske myndigheter. FN mener at antallet er 5.000. (©NTB)