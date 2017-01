Odins soldater i masseslagsmål i Sverige

Politiet fikk melding om hendelsen ved 1.30-tiden og opplyser at 10-15 personer barket sammen.

– Tre personer er utsatt for vold, og det er ambulanse på stedet, sier operasjonsleder Christer Wiktorsson i politiregion øst. Han bekrefter at det er Odins soldater og det antifascistiske nettverket AFA som har støtte sammen.

– Det er bråk mellom de to gruppene. Årsaken kjenner jeg ikke til, men de er vel på hver sin side, sier Wiktorsson. Politiet sendte flere patruljer til stedet, og operasjonslederen opplyser at tolv personer er pågrepet og siktet for volden.

Jönköping ligger i sørenden av innsjøen Vättern, rundt 15 mil øst for Göteborg. (©NTB)