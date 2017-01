Priebus:– Trump aksepterer hacking-rapport

I et intervju med Fox News søndag sier Priebus at Trump har akseptert konklusjonen om at Russland sto bak cyberangrep som hadde som mål å forstyrre det amerikanske presidentvalget.

Priebus sier at Trump kommer til å be etterretningstjenestene komme med anbefalinger om mulige reaksjoner. Basert på anbefalingene «kan tiltak treffes», sier han.

I de delene av rapporten som ble offentliggjort fredag, anklager etterretningstjenestene CIA, FBI og NSA Putin for å ha gitt ordre om en «påvirkningskampanje» under det amerikanske presidentvalget. (©NTB)