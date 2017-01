– Clinton stiller ikke i nye valg

– Jeg tror ikke at hun stiller til gjenvalg i noen politiske stillinger, sier Neera Tanden, president i tankesmia Center for American Progress, som er knyttet til det demokratiske partiet. Tandens uttalelser kommer etter at New York Times i en artikkel spekulerte i om Hillary ville stille i borgermestervalget i New York.

– Jeg tror det hun retter blikket mot nå er hvordan hun kan hjelpe barn og familier, slik hun har gjort hele livet, fortsetter hun.

Clinton har ikke forsvunnet helt fra offentligheten etter tapet mot Donald Trump om presidentembetet 8. november i fjor. I tiden etter valget har hun deltatt ved to begivenheter. I tillegg skal både Bill og Hillary Clinton vil være til stede når Trump tas i ed som USAs 45. president 20. januar. (©NTB)