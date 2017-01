16 pågrepet etter Kardashian-ranet

Det opplyser politikilder.

West ble ranet på sitt hotellrom i den franske hovedstaden 3. oktober i fjor. Hun ble bundet på hender og føtter og låst inne på badet av maskerte menn, som fikk med seg smykker til en verdi av 9 millioner euro (over 80 millioner norske kroner).

Den 36 år gamle TV-personligheten, som er gift med rapmogulen Kanye West, snakket ut for første gang om ranet denne helgen. I en reklamesnutt for den nye sesongen av hennes realityserie «Keeping up with the Kardashians» fortalte hun søstrene sine at hun fryktet at ranerne skulle drepe henne.

– De kommer til å skyte meg i ryggen. Det gjør meg oppskaket å tenke på, sa hun. (©NTB)