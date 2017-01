Avslutter etterforskningen etter Germanwings-styrt

Berlin (NTB-AP): Tysk påtalemyndighet setter sluttstrek i etterforskningen etter flystyrten i de franske alpene for to år siden, der en flyger med overlegg styrtet et Germanwings-fly i en fjellside og tok livet av alle de 150 om bord.