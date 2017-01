Irak-veteran i retten etter skyting på Florida-flyplass

Esteban Santiago (26) fikk kunngjort siktelsen og ble fortalt at han risikerer dødsstraff hvis han blir kjent skyldig. Rettsmøtet varte i 15 minutter.

Over 20 politibetjenter holdt vakt utenfor rettsbygningen i Fort Lauderdale. Alle hadde skuddsikre vester.

Santiago hadde på seg en rød overall og han var iført håndjern. Han svarte på dommerens spørsmål med klar stemme, og opplyste at han fram til november arbeidet for et sikkerhetsfirma i Anchorage i Alaska, og at han kun hadde 5 til 10 dollar i banken.

Santiago har sittet i varetekt siden skytingen fredag ettermiddag. I den innsjekkede bagasjen hans lå det et håndvåpen som han brukte til å skyte mot tilfeldige personer på flyplassen etter at han hadde kommet fra Alaska til Florida med en enveisbillett.

Han har tidligere oppsøkt hjelp fordi han hørte stemmer og følte seg paranoid. Etter en psykiatrisk observasjon fikk han tilbake våpenet sitt. (©NTB)