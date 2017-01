Over 100 brasilianske fanger drept den siste uken

Søndag forrige uke ble 56 fanger drept i et blodig fangeopprør i Anisio Jobim-fengselet i byen Manaus. Opprøret ble utløst da to av Brasils største rivaliserende narkobander barket sammen.

Nå har fire nye innsatte blitt drept i et fengsel i samme by, men omstendighetene er fortsatt uklare. Fredag forrige uke inntraff enda en massakre i fengselet Monte Cristo i staten Roraima hvor 31 ble drept.

Det har vært hyppigere fengselsopptøyer etter at våpenhvilen mellom landets to største narkotikabander Primeiro Comando da Capital (PCC) og Comando Vermelho (CV) brøt sammen i juli i fjor. Da begynte to av Brasils største gjenger å kjempe om kontrollen i flere fengsler, og lignende fangeopprør oppsto i tre ulike fengsler så sent som i oktober.

Om lag 622.000 personer satt fengslet i Brasil i slutten av 2014, ifølge en rapport fra landets justisdepartement. De fleste av dem er svarte menn.

Kun USA, Kina og Russland har flere i fengsel enn Brasil. (©NTB)