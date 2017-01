Roman Herzog er død

Herzog tilhørte Angela Merkels kristenkonservative parti CDU og var president fra 1994 til 1999.

Herzog var den første til å bli valgt til president etter den tyske gjenforeningen i 1990. Før han ble president, ledet han den tyske grunnlovsdomstolen.

Han var kjent for sin reformiver og huskes spesielt for en tale i 1997 der han sa at det måtte gå en «rykning» gjennom Tyskland for å få landet ut av politisk lammelse. Den gang led Tyskland spesielt av høy arbeidsløshet.

– Pessimisme har blitt den normale holdningen i vårt land, sa Herzog i talen.

– De som ønsker å forsinke eller forhindre store reformer, må være klar over at vårt land vil betale en høy pris for dette. (©NTB)