Sterke russiske reaksjoner på USAs svartelisting

Kremls talsmann Dmitrij Peskov anklager Obama-administrasjonen for å ha tatt enda et steg i det han kaller for «en kunstig nedbryting av våre relasjoner» under president Barack Obamas andre presidentperiode.

– Vi er overbevist om at dette verken tjener våre eller Washingtons interesser, sier han.

Vedtaket ble offentliggjort av det amerikanske utenriksdepartementet mandag og omfatter blant annet polititoppen Aleksandr Bastrykin og to etterretningsagenter.

De to agentene er mistenkt for å ha drept den tidligere KGB-agenten Aleksandr Litvinenko ved å forgifte ham med plutonium i London i 2006.

Bastrykin regnes som en sentral person i kampanjen mot russiske dissidenter, og han er en av president Vladimir Putins nærmeste allierte. (©NTB)